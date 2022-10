NVIDIA sta testando l'accesso prioritario in Italia per la RTX 4090

Non è passato molto tempo dall'uscita della nostra recensione della NVIDIA RTX 4090, ma è già giunto il momento di tornare a fare riferimento a quest'ultima. Infatti, è stato annunciato l'avvio di un test relativo al programma di "accesso prioritario".

A tal proposito, secondo quanto riportato da VideoCardz e The Verge, nonché come confermato sul forum di NVIDIA da un membro dello staff, a partire dalla giornata del 13 ottobre 2022 è stata lanciata una fase di test relativa alla succitata iniziativa. Come ben potete immaginare, si tratta di un metodo per "selezionare" chi compra le schede video, in modo che gli utenti effettivamente interessati possano avere più chance di effettuare l'acquisto.

Gli utenti vengono invitati a partecipare all'iniziativa tramite un pop-up del programma GeForce Experience (è dunque necessario essere in possesso di un PC con GPU appartenente alla serie GTX 10, GTX 16, RTX 20 o RTX 30), come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Chiaramente per ora gli inviti sembrano essere ben pochi, ma se rientrate tra gli utenti selezionati otterrete un URL personalizzato per poter completare l'acquisto di una GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Il membro dello staff del forum NVIDIA ha già confermato che è coinvolta anche l'Italia, mediante il partner LDLC. Non è chiaro per il momento se l'iniziativa verrà espansa a più utenti in futuro, ma staremo a vedere.