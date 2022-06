NVIDIA, tocca alla RTX 4080: indizi sui consumi rispetto alla RTX 3080

Dopo una lunga sequenza di indiscrezioni in merito alla prossima flagship NVIDIA GeForce RTX 4090, l'attenzione si sta gradualmente spostando verso il resto della gamma con i recenti rumor sui consumi della RTX 4060 e, successivamente, anche sulla RTX 4080.

Proprio quest'ultima è al centro delle ultime indiscrezioni apparse in rete, secondo cui potrebbe anch'essa superare la sua pari-fascia di precedente generazione, vale a dire la RTX 3080, con i suoi possibili 420W. A parlarne è stato sempre kopite7kimi, che nelle ultime settimane si è rivelato un fiume in piena in merito alla next gen del gigante verde.

Con queste specifiche, la RTX 4080 supererebbe la 3080 di ben 100W a livello di requisiti energetici, con il rischio di andare a scombinare i piani di chi aveva una configurazione già fatta anche sotto questo punto di vista.

Sotto la scocca dovrebbe prendere posto la GPU AD103, basata su architettura "Ada" su nodo TSMC a 4 nanometri, affiancata da 16 GB di memoria GDDR6X su bus a 256-bit.

Nel frattempo, anche la prossima generazione di schede video AMD è tornata a far parlare di sé, con una serie di leak sui consumi delle Radeon RX 7000, che parrebbero conservare specifiche molto simili all'attuale lineup.