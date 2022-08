NVIDIA, tonfo per il settore gaming: guadagni giù del 72%, si salva solo il mercato server

L'ultima call di NVIDIA con i suoi investitori ci ha fornito diverse novità sui programmi dell'azienda: per esempio, dalle parole del CEO della compagnia Jensen Huang scopriamo che NVIDIA ha prodotto troppe GPU e dovrà svenderle nei prossimi mesi, ma anche che i ricavi dell'azienda si sono rapidamente contratti nell'ultimo semestre.

Infatti, dopo i pessimi dati di mercato di NVIDIA del primo trimestre del 2022, l'azienda ha spiegato che il settore dei PC consumer sta continuando a peggiorare, con un trend che ormai va avanti da inizio 2022, mentre altri mercati, come quelli dell'automotive e dei data center, sono molto migliorati negli ultimi mesi.

In particolare, i settori peggiori sono quelli del gaming, del mining e degli OEM, tutti legati al mondo consumer: a causare la contrazione di questi settori è molto probabilmente il ciclo economico globale, dal momento che un aumento dell'inflazione come quello che si è verificato negli ultimi mesi ha causato una rapida riduzione delle vendite, mentre il deprezzamento delle principali criptovalute, che continua ormai da inizio 2022, ha ridotto le vendite di GPU per il mining.

Jensen Huang ha però spiegato che il settore dei server e dei datacenter sta trainando lo sviluppo dell'azienda, e dovrebbe migliorare ulteriormente dopo il lancio delle GPU Hopper e delle CPU Grace, che dovrebbero arrivare a inizio 2023. Huang, in particolare, ha spiegato che "per quanto riguarda le nuove GPU Hopper, ormai siamo in piena produzione e stiamo correndo per renderle disponibili a tutti i nostri partner, che non vedono l'ora di riceverle".

In termini numerici, comunque, nel secondo trimestre di quest'anno NVIDIA ha registrato ricavi per 6,704 miliardi di Dollari, il 19% in meno del trimestre precedente e il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Tuttavia, i guadagni dell'azienda si sono fermati a 656 milioni di Dollari, un vero e proprio tonfo, pari al 59% in meno rispetto allo scorso quadrimestre e al 72% in meno rispetto al 2021.