NVIDIA, torna una GPU di oltre 4 anni fa: arrivano nuove scorte?

Non è un mistero il fatto che in questo periodo ci sia una certa scarsità di GPU, tanto che possiamo essenzialmente definirle introvabili. Ebbene, sembra proprio che NVIDIA abbia preso una decisione inaspettata, ovvero quella di immettere sul mercato nuove scorte di una scheda video di oltre 4 anni fa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, la società di Santa Clara avrebbe deciso di "far tornare in vita" la GPU GeForce GTX 1050 Ti, uscita originariamente a fine 2016. A portare all'attenzione la rinnovata disponibilità della scheda video per quel che concerne vari rivenditori esteri è stato lo YouTuber Tech YES City, che ha pubblicato un video relativo alla faccenda (potete vederlo mediante il player presente qui sopra).

In parole povere, la succitata scheda video non è risultata disponibile per circa due anni, salvo poi ricomparire in questo atipico periodo. La GTX 1050 Ti non è certamente la GPU più prestante presente sul mercato, ma a quanto pare questa scheda video da 4GB di VRAM sembra poter coprire il "buco" che c'è attualmente per quel che concerne la fascia low-end.

Inoltre, la GPU è essenzialmente al sicuro dai miner, dato che non risulta particolarmente appetibile da quel punto di vista. Insomma, sembra proprio che la GTX 1050 Ti si stia rivelando un prodotto che potrebbe quantomeno soddisfare un certo tipo di domanda, perlomeno fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità.

Precisiamo che attualmente non c'è alcuna ufficialità da parte di NVIDIA, ma le fonti estere stanno spingendo sempre di più in questa direzione.