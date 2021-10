NVIDIA, una torta per festeggiare l'anniversario senza GPU: la curiosa storia di un utente

Quella di oggi è probabilmente una delle più storie più curiose dell'anno sullo shortage. Nel nostro speciale dedicato, abbiamo fatto chiarezza sul perché le nuove GPU sono introvabili, motivazioni che purtroppo sussistono ancora oggi e attanagliano il mercato da ormai un anno.

In questo contesto, sono stati tantissimi gli utenti che al lancio avevano prenotato e pagato la propria scheda, poi inseriti in una fantomatica e chilometrica lista d'attesa, salvo poi vedersi sistematicamente scavalcati da nuovi utenti durante i ciclici drop dei rivenditori, se non addirittura cancellati.

La storia di oggi ci racconta proprio di uno di questi sfortunati acquirenti, un utente polacco che, dopo un anno di lista d'attesa, ha avuto la geniale idea di farsi creare una torta per festeggiare l'anniversario senza scheda video, con tanto di immagine della sua agognata GPU e il numero dell'ordine effettuato presso il rivenditore, oltre alla scritta "Un anno insieme".

La torta è stata poi spedita al negoziante che, evidentemente per via del delizioso omaggio, ha pensato bene di coronare il sogno dell'ingegnoso utente consegnandogli la sua RTX 3080.

I dettagli sul negozio e sull'utente non sono stati divulgati. La storia è stata interamente raccontata e condivisa dalla stessa pasticceria.

Al netto di questa curiosa vicenda, purtroppo le schede video sembrano essere tutt'ora introvabili, nonostante di recente ci sia stato anche in Italia un clamoroso drop di GPU NVIDIA.