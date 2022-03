NVIDIA, trapela la MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X: è gigantesca!

Nonostante le prime avvisaglie sui prezzi esorbitanti della RTX 3090 Ti, l'attenzione sulla prossima top di gamma di NVIDIA non potrebbe essere più alta. Tra indiscrezioni e ritardi, tuttavia, iniziano ad apparire anche le prime indiscrezioni dai partner.

Ad apparire per prima, ricordiamo, è stata la EVGA RTX 3090 Ti Kingpin, nel contesto di un video in cui veniva presumibilmente mostrata proprio la nuova proposta NVIDIA. Oggi, invece, a fare la sua comparsa in rete è la versione MSI SUPRIM X, certamente tra le più apprezzate da gamer e professionisti per la sua particolare conformazione, un misto tra design, materiali nobili e performance termiche da prima della classe.

A differenza della RTX 3090, molto simile a quanto emerso nella nostra recensione della RTX 3080 SUPRIM X, questa nuova custom dovrebbe manifestare delle differenze sostanziali. La più notevole dovrebbe essere lo spessore, ora pari a ben 3,5 slot invece di due, per una scheda che già nella precedente iterazione era a dir poco ingombrante.

Dovrebbe essere, poi, un peso massimo anche nel peso, di circa 2.1 Kg e quindi ulteriori 200 grammi rispetto all'attuale flagship. Un'interessante conferma, invece, arriva sul fronte energetico. Infatti, a quanto pare, anche questa personalizzazione dovrebbe arrivare sul mercato con la nuova porta a 16-pin (12 + 4) invece dell'ormai classico triplo slot 8-pin.