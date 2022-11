NVIDIA, trapela anche la RTX 4050: annuncio in arrivo a inizio 2023?

Dopo il lancio delle due RTX 4090 e 4080 di NVIDIA, si sta pian piano disvelando il resto della lineup di schede grafiche del Team Verde. Se solo poche ore fa sono arrivati i primi dettagli sulla NVIDIA RTX 4060, ora è il turno della GeForce RTX 4050 del colosso di Santa Clara.

Questa volta, però, la versione della scheda grafica comparsa in rete è stata la NVIDIA RTX 4050 per laptop. La GPU è stata portata a galla da Benchleaks ed è montata in un laptop con CPU Intel Core i7-13700H, un processore mobile Intel di tredicesima generazione non ancora ufficializzata a sua volta. Il portatile su cui la scheda grafica sarebbe stata implementata dovrebbe essere un Galaxy Book Pro di Samsung.

In particolare, stiamo parlando di un Samsung Galaxy Book Pro NP960XFH con 32 GB di RAM e Windows 11, insieme alla CPU e alla GPU già citate. Sul portale di PugetBench, il laptop è arrivato a 1.124 punti complessivi e a 57,4 GPU Points. Si tratta di un punteggio leggermente più alto di una configurazione comparabile di attuale generazione: per esempio, Tom's Hardware riporta che un Dell XPS 15 9520 con Intel Core i7-12700H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 arriva a 1.009 punti complessivi e 48,9 GPU Points.

Ciò significa che il salto generazione sia lato CPU che lato GPU dovrebbe portare con sé un aumento delle performance del 17% circa. In ogni caso, l'arrivo del Galaxy Book Pro con GPU RTX 4050 non dovrebbe essere troppo lontano: se consideriamo la tendenza di Samsung ad annunciare i propri prodotti alle fiere di settore, infatti, è possibile che il laptop (e conseguentemente anche la RTX 4050, almeno in versione mobile) venga svelato al CES 2023.