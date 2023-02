NVIDIA: l'ultima trimestrale è migliore del previsto, ma la vera vincitrice è AMD

Mentre aspettiamo il keynote NVIDIA della GTC 2023, durante il quale il Team Verde potrebbe presentare le sue nuove GPU RTX 40 di fascia media, arrivano i dati fiscali di NVIDIA del quarto trimestre del 2022. Come ampiamente prevedibile, si è trattato di un trimestre al ribasso, anche se le vendite sono state superiori alle aspettative.

In particolare, il settore dell'accelerazione AI ha trainato le vendite di NVIDIA, portando ad un risultato complessivamente più roseo del previsto (considerata la grave crisi che sta colpendo tutto il mondo della tecnologia e dell'informatica), che ha fatto salire del 10% le azioni dell'azienda di Santa Clara nel giro di poche ore.

Mentre i settori datacenter, server e IA esplodono, però, il vantaggio di NVIDIA su AMD si riduce nel mercato gaming, al punto che a separare le due aziende è ora solo un 10% di market share. Anche nel settore CPU, AMD ha ridotto la distanza da Intel, arrivando al 30% del market share complessivo: sembra dunque che il 2022 sia stato un'annata ottima per la compagnia di Sunnyvale, e che a farne le spese siano state NVIDIA e Intel.

In termini numerici, il settore gaming di NVIDIA ha generato 1,83 miliardi di Dollari di ricavi nel Q4 del 2022: il dato è ottenuto sommando tra loro le vendite di GPU per computer, GPU per console (ovvero per Nintendo Switch) e di servizi digitali come GeForce Now. Nel Q4 del 2021, i ricavi dello stesso settore erano pari a 3,42 miliardi di Dollari, il 46% in più rispetto a quest'anno.

Si mantengono tutto sommato buoni i ricavi generali, che nel Q4 2022 hanno toccato i 6,05 miliardi di Dollari, dopo essere pericolosamente scesi a 5,93 miliardi nel trimestre precedente. Al netto di un aumento su base trimestrale, però, anche in questo caso il confronto con l'anno scorso non è dei migliori: nel Q4 2021, infatti, NVIDIA ha generato ricavi per 7,64 miliardi di Dollari, il 21% in più rispetto al dato di fine 2022.