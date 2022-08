NVIDIA: trimestre nero ma 'non ci saranno licenziamenti', parola di Jensen Huang

L'ultima trimestrale di NVIDIA è stata da dimenticare, con un pronunciato calo delle vendite delle schede video per desktop dell'azienda a causa della contrazione della domanda dei miner di criptovalute. Interrogato su come intende rispondere al problema, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha tracciato la politica futura dell'azienda.

In particolare, mentre molte Big Tech annunciano licenziamenti ed esuberi del personale (in questo caso, emblematico è il caso delle dichiarazioni del CEO di Google Sundar Pichai, che ha chiesto ai suoi impiegati di lavorare più duramente), NVIDIA non effettuerà alcun taglio del personale, almeno stando ad un memo interno firmato da Jensen Huang e riportato da Business Insider.

A quanto pare, addirittura, pare che l'azienda di Santa Clara non fermerà neanche le nuove assunzioni, che secondo il suo CEO potrebbero avere un importante effetto sulla ripresa economica, la quale dovrebbe partire dall'innovazione tecnologica. Il memo spiega che "Cosa significa [il pessimo risultato dell'ultima trimestrale] per noi? Dobbiamo licenziare qualcuno? No. Al contrario, abbiamo dato un aumento degli stipendi a voi dipendenti per permettervi di prendervi cura delle vostre famiglie in un periodo in cui l'inflazione è alle stelle".

Intanto, comunque, l'intero settore delle schede video sembra in crisi a causa di una serie di fattori concomitanti, come l'aumento dell'inflazione e la riduzione verticale degli acquisti da parte dei miner, che negli ultimi due anni hanno sostenuto "artificialmente" la domanda di GPU, soprattutto per la fascia alta. Sia Intel che NVIDIA hanno fatto registrare perdite ingenti nell'ultimo trimestre, mentre solo AMD è andata in positivo, trainata però dal settore server.

Per quanto riguarda i piani futuri di NVIDIA, il memo di Huang si limita a spiegare che "Opereremo una collaborazione estrema, un pilastro della nostra cultura aziendale, e cercheremo ogni opportunità su cui far leva e ogni materiale da riutilizzare. Troveremo ed elimineremo tutti i tempi morti, i processi non più utili e i materiali in eccesso. Prendete questo periodo come un'opportunità per rendere NVIDIA ancora più rapida e agile".