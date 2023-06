NVIDIA, troppi ordini per le GPU IA: a rischio anche le schede video da gaming?

L'incredibile crescita di NVIDIA degli ultimi mesi è legata all'Intelligenza Artificiale, lo sappiamo tutti. Tuttavia, sembra che il decollo finanziario del Team Verde non sia privo di ombre: al contrario, l'aumento della domanda di GPU per l'IA potrebbe peggiorare gli approvvigionamenti delle schede video da gaming e per i consumatori in generale.

Stando a quanto spiegano i colleghi di WCCFTech, NVIDIA non riuscirebbe a stare al passo con gli ordini delle sue GPU per l'Intelligenza Artificiale. In particolare, di recente gli ordini di 100.000 GPU per l'IA di Elon Musk e Twitter e di altri 100.000 chip A100 e H800 da parte di ByteDance (l'azienda che possiede TikTok) avrebbero messo in crisi la capacità produttiva del Team Verde.

Alcuni report, inoltre, indicano che la situazione non migliorerà fino a inizio 2024, e che anzi nei prossimi mesi la domanda crescerà ancora a dismisura, ovviamente senza che l'offerta riesca ad andare di pari passo con quest'ultima. In questo modo, gli ordini finiranno per accumularsi e, secondo MyDrivers, NVIDIA aumenterà i prezzi delle sue GPU per l'IA. Intanto, altre aziende dovrebbero iniziare a proporsi come alternative a quello che per ora è un monopolio del colosso di Santa Clara.

Nello specifico, AMD lancerà le GPU Instinct MI300X nei prossimi mesi, le quali promettono una VRAM del 40% più grande rispetto a quella da 120 GB di ciascun chip H100 di NVIDIA. La stessa NVIDIA, inoltre, starebbe lavorando a dei chip H100 "entry-level", destinati alle aziende che hanno necessità di applicativi AI limitati e dotati di VRAM da 64 GB o da 94 GB.

Su queste basi, è possibile che il Team Verde riveda la produzione delle sue GPU, dedicando più linee produttive alle schede video pensate per l'IA e meno a quelle per il settore consumer e per i videogiocatori. Tutto, ovviamente, dipenderà da quando si esaurirà l'onda lunga dell'IA: se essa continuerà lungo tutto il 2024, il mercato delle schede video potrebbe cambiare profondamente.