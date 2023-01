NVIDIA, ufficiale la nuova RTX 4070 Ti: disponibile dal 5 gennaio

La tanto chiacchierata NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è finalmente ufficiale. NVIDIA ha tolto il velo della nuova scheda grafica della serie RTX 40 in occasione del CES 2023 di Las Vegas, dove ha svelato tutte le specifiche della GPU.

La nuova GeForce RTX 4070 Ti è fino a tre volte più veloce della RTX 3090 Ti, consumando quasi la metà grazie alle innovazioni dell’architettura Ada Lovelace e del DLSS3. La GPU è basata su 7680 CUDA Core e 12 GB di memoria GDDR6X, spiega NVIDIA.

Progettata per i giocatori PC che vogliono sfruttare al massimo i monitor 1440p ad alta frequenza di aggiornamento, la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti si rivolge anche agli editor video che vogliono ridurre i tempi di rendering con l'encoder hardware Dual AV1.

In sede di presentazione, NVIDIA ha sottolineato anche l’importante aggiornamento che rappresenta la 4070 Ti per coloro che sono dotati delle GTX 1080 Ti o RTX 2080: nel primo caso l’upgrade delle prestazioni è addirittura del 12x.

Le versioni personalizzate dai partner NVIDIA AIB saranno disponibili a partire dal 5 Gennaio 2023, ad un prezzo di partenza di 919 euro. NVIDIA sottolinea anche come non sia prevista una versione Founders Edition della GPU. Tutti i dettagli aggiuntivi sono disponibili direttamente sul post pubblicato blog pubblicato sul sito ufficiale di NVIDIA in questi minuti.