NVIDIA, ufficiali le nuove RTX SUPER per i notebook ed il nuovo Max-Q

NVIDIA ha svelato da poco la nuova lineup di GPU indirizzate al mercato dei portatili da gaming che raggiungeranno i negozi nel corso del 2020, le GeForce RTX 2080 Super e GeForce RTX 2070 Super, entrambe caratterizzate da un sostanziale aumento dei CUDA Core.

La RTX 2070 Super passa a 2560, rispetto ai 2304 della RTX 2070. Nessun cambiamento in termini di bus e memoria, mentre la frequenza di boost indicata è di 1155 - 1380 Mhz, ovviamente variabile a seconda delle scelte dei produttori di notebook.

Discorso simile anche per la RTX 2080 Super, che passa dai 2944 core della RTX 2080 a 3072. In questo caso osserviamo una frequenza di boost da 1080 a 1560 MHz, anch'essa variabile a seconda dell'implementazione dei produttori di notebook che potranno scegliere tra Max-Q e standard. La memoria dichiarata è invece impostata a 14Gbps, rispetto ai 15,5Gbps dichiarati per le versioni desktop.

Fa il proprio ingresso nella lineup anche la GTX 1650 Ti, con 1024 CUDA core e frequenza dichiarata di 1200 - 1485 MHz.

Menzione particolare merita Max-Q, su cui NVIDIA ha lavorato per migliorare le prestazioni e garantire una riduzione di consumi e temperature. Il tutto è stato possibile grazie ad una nuova tecnologia chiamata Dynamic Boost, un nuovo sistema che secondo i dati ufficiali porta ad un miglioramento delle prestazioni durante le sessioni di gaming del 4/6% tipico, che in alcuni casi può raggiungere anche quota +10%.

A livello tecnico, Dynamic Boost nel momento del bisogno aumenta il TGP della CPU fino a 15W, in maniera totalmente automatica e basandosi sul carico di lavoro. Il DLSS invece promette di migliorare l'efficienza energetica con un incremento dell'autonomia della batteria del 20%.

Novità in arrivo anche per NVIDIA Optimus, la cui nuova versione supporta i display G-Sync con risoluzione fino al 4K e refresh rate di 120Hz.

NVIDIA ha anche posto l'accento sui prodotti RTX Studio, per cui sono in arrivo 10 novità tutte basate sulle GPU da poco annunciate ed i processori Intel Core di decima generazione.