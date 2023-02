NVIDIA ufficializza le tempistiche di lancio dei driver RTX Video Super Resolution

In seguito all'arrivo dell'aggiornamento di Google Chrome alla versione 110, torniamo sulla questione della tecnologia RTX Video Super Resolution. Infatti, NVIDIA ha confermato le tempistiche di rilascio degli appositi driver.

A tal proposito, come riportato anche da Videocardz e Wccftech, i driver R530 verranno resi disponibili più avanti nel corso di febbraio 2023. In parole povere, dunque, sono poche le settimane che ci separano dall'arrivo della tecnologia che permette di migliorare la qualità video mediante l'upscaling a una risoluzione più elevata.

La funzionalità arriverà a breve per le schede video RTX Serie 30 e RTX Serie 40, mentre ci sarà a quanto pare da attendere un po' di più per quel che riguarda le RTX Serie 20. In ogni caso, lato browser è già tutto pronto, grazie al recente rilascio della succitata versione 110 di Google Chrome, quindi adesso manca solamente NVIDIA.

Ricordiamo che la tecnologia RTX Video Super Resolution è stata annunciata al CES 2023, dunque se ne conoscono già i dettagli. Da notare però che NVIDIA ha ora confermato anche il fatto che ci sarà un'apposita opzione nel contesto del NVIDIA Control Panel. Sembra inoltre che non sarà possibile utilizzare la feature mentre si fa uso di un portatile non collegato alla presa di corrente. Per il resto, non ci resta che attendere un po'.