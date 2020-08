NVIDIA, parte l'Ultimate Countdown ufficiale: le GPU Ampere arriveranno il 31 agosto?

L’account di NVIDIA GeForce ha pubblicato un post teaser per pubblicizzare il countdown ufficiale, dall’hashtag #ultimatecountdown, del lancio delle nuove schede grafiche Ampere. In precedenza, si parlava di una possibile presentazione il 9 settembre, ma questo annuncio cambia tutte le carte in tavola.

Nel teaser si vede una stella diventare supernova, assieme alla scritta “the #ultimatecountdown, 21 days and 21 years”: i 21 giorni sono quelli da attendere per vedere ufficialmente le nuove GPU NVIDIA della serie RTX 30XX (nome non ancora confermato), mentre i 21 anni ricorderebbero il lancio della prima scheda grafica moderna della serie GeForce, ovvero la GeForce 256. Sarà la prossima serie degna dell’originale, in grado di rivoluzionare completamente il mercato?

Le caratteristiche tecniche trapelate online finora sono decisamente interessanti, dunque la risposta potrebbe essere affermativa: si parla infatti dell’arrivo del nuovo algoritmo di rendering basato su IA, DLSS 3.0, ma anche di performance superiori del 20% rispetto alla RTX 2080 Ti disponibile sul mercato. Essendo però solo voci di corridoio, sarà meglio aspettare la presentazione ufficiale della serie composta da NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070 e NVIDIA RTX 3060 per ricevere conferme.

Nell'attesa del 31 agosto, va tenuta sott’occhio anche la trattativa tra ARM e NVIDIA poiché potrebbe davvero rivoluzionare il mercato, ancor più delle prossime GPU Ampere.