NVIDIA, i vantaggi RTX continuano con GeForce NOW e Game Pass in omaggio

Dopo un esplosivo GFN Thursday in cui 18 nuovi giochi si sono aggiunti a GeForce NOW, in casa NVIDIA si torna a parlare di offerte, con servizi e vantaggi in omaggio per i fan che decideranno di acquistare le nuove schede video RTX Serie 40.

Con il nuovo bundle, infatti, chi sceglierà le nuove schede video NVIDIA potrà ottenere tre mesi di PC Game Pass in omaggio e altrettanti di GeForce NOW Priority Membership. Le schede video compatibili con l'inizia promozionale sono quelle di nuova generazione con architettura Ada Lovelace. In particolare, si potrà ottenere l'abbonamento omaggio acquistando queste schede:

NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA GeForce RTX 4090

In Italia, i rivenditori partner che partecipano all'iniziativa sono AK Informatica, Next, Gaming Art, Misterweb e U-Game. Alla fonte troverete tutte le informazioni, i termini e le condizioni.

La promozione parte proprio il 28 novembre 2023 e saranno compatibili tutte le schede video acquistate fino all'8 gennaio 2024. Per riscattare gli omaggi, invece, il termine ultimo è quello del 22 febbraio 2024.

Se vi interessano le offerte relative al cloud gaming, ricordiamo invece che è disponibile una promozione che consente di ottenere il Game Pass in omaggio con GeForce Now.