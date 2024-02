NVIDIA, nuova vita per le "vecchie" RTX 20 e 30: le performance impennano con questa mod

Le schede video esterne restano un sogno proibito nel mondo del PC gaming, ma intanto una buona notizia arriva per chi possiede una GPU con qualche anno sulle spalle. Una nuova mod, infatti, garantisce un incremento sostanziale delle performance su RTX 20 e 30 di NVIDIA grazie ad un alleato inaspettato: il FSR 3 di AMD.

A fine 2023, AMD ha reso open-source il FSR3: da allora, la community dei modder ha cercato di sviluppare dei software che permettessero di far girare il FSR 3 su titoli che supportano il DLSS 3 di NVIDIA e che non supportano nativamente la più recente iterazione della tecnologia FidelityFX del Team Rosso.

Negli scorsi giorni, il portale Digital Foundry ha pubblicato un video-test di una di queste mod (che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube), che svela che alcuni di questi software possono dare nuova vita alle RTX di serie 20 e 30 di NVIDIA grazie alla compatibilità con l'FSR 3. Sfortunatamente, queste mod non supportano ancora le GPU della stessa AMD, fornendo così un netto boost prestazionale alle vecchie schede video del Team Verde rispetto a quelle della compagnia di Sunnyvale.

In percentuale, le performance aumentano addirittura del 75% in alcuni titoli come Cyberpunk 2077 e Spider-Man: Miles Morales. Digital Foundry ha testato Cyberpunk 2077 con una RTX 3080, notando un incredibile miglioramento del 67% nelle prestazioni in 1440p con DLSS, RT e FSR 3 attivi. In particolare, senza il FSR 3 il gioco gira attorno ai 60-70 fps, mentre con il FSR si sale a 100-120 fps.

In Spider-Man: Miles Morales, invece, abbiamo un incremento prestazione tra il 65 e il 75% con il FSR 3 attivato. Il test è stato eseguito sempre con una RTX 3080, in 1440p con DLAA abilitato, RT attivo e qualità grafica massima: con il FSR 3 disattivato, il titolo arrivava a 50-60 fps, ma attivando la tecnologia di AMD il framerate sale a 100 fps.