NVIDIA vende così tante GPU per l'IA che ormai le misuriamo in tonnellate

Le GPU per l'IA di NVIDIA scarseggiano, ma non certo perché la loro produzione è inferiore alle aspettative. Al contrario, sembra che il Team Verde stia vendendo una quantità enorme di schede video per l'IA, al punto che un importante studio di analisi ha deciso di iniziare a conteggiarle in tonnellate vendute, anziché in unità prodotte.

Sì, avete capito bene: l'ultima ricerca di Omdia ci svela che, nel solo secondo trimestre del 2023 (cioè tra aprile e giugno), NVIDIA ha venduto 900 tonnellate di GPU H100 in tutto il mondo. Che l'ultimo trimestre di NVIDIA sia stato roseo lo si sapeva da tempo, così come era cosa nota che - nonostante la difficoltà nel soddisfare la domanda - fossero proprio le schede video per l'IA a trainare le vendite del Team Verde.

Ben più difficile è stato fino ad ora valutare il numero effettivo di GPU IA vendute da NVIDIA nell'ultimo trimestre. L'azienda ha già confermato di aver venduto hardware per datacenter per l'equivalente di 10,3 miliardi di Dollari, ma i prezzi volatili delle GPU per l'IA di NVIDIA e le numerose partnership strette dal colosso di Santa Clara con le aziende compratrici rendono impossibile partire dal prezzo per calcolare l'esatta quantità di schede piazzate sul mercato.

Omdia, invece, ha riportato che ogni GPU H100 di NVIDIA pesa 3 chilogrammi o poco più. Considerato che le vendite totali del Team Verde superano le 900 tonnellate di chip H100, possiamo facilmente calcolare che in totale la compagnia è riuscita a vendere ben 300.000 componenti per l'IA. Il dato, per di più, considera solo le GPU H100, e non le schede video H800, A100 e A800, meno popolari delle H100 ma pur sempre centrali nel business di NVIDIA.

Il dato svelato da Omdia, in realtà, potrebbe essere persino sottostimato. I colleghi di Tom's Hardware, infatti, spiegano che quello di 3 kg è il peso di una GPU H100 completa. Molte aziende, però, comprano solo la PCIe Card della scheda video, per risparmiare spazio e per utilizzare dei sistemi di raffreddamento proprietari. Una PCIe Card pesa solo 1,2 kg, e non tre: per questo, il numero di GPU prodotte e vendute da NVIDIA potrebbe essere molto più alto del previsto.



Infine, Omdia ha aggiunto che le vendite di NVIDIA resteranno invariate nei prossimi trimestri: nonostante NVIDIA abbia promesso un aumento della produzione di GPU per l'IA, infatti, le sue linee produttive lavorano già ai massimi regimi e ulteriori incrementi non arriveranno prima del 2024. In totale, dunque, il Team Verde dovrebbe piazzare in totale 3.600 tonnellate di GPU per l'IA nel corso di quest'anno, pari a 1,2 milioni di schede in soli dodici mesi.