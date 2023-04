NVIDIA, vendite di GPU per l'IA aumentate di 20 volte: il titolo vola in borsa

Nonostante le GPU NVIDIA dominino nel gaming su PC, almeno stando ai sondaggi hardware di Steam, il grosso dei proventi dell'azienda negli ultimi mesi è arrivato da un settore completamente diverso. Stiamo ovviamente parlando dell'IA: dopo il lancio di ChatGPT, infatti, gli ordini di GPU per l'Intelligenza Artificiale sono aumentati esponenzialmente.

Secondo le ultime stime di HSBC, le azioni di NVIDIA avrebbero un valore di 355 Dollari, il 30% in più del prezzo di trading dell'ora di chiusura delle banche di martedì 18 aprile e più del doppio del prezzo precedentemente consigliato dalla stessa HSBC, pari a 175 Dollari. A trainare la cavalcata del titolo finanziario del Team Verde sono state le vendite delle sue GPU nel settore dell'IA.

In particolare, i volumi di produzione e vendita delle GPU per l'IA sono aumentati di 10 o persino di 20 volte nell'ultimo trimestre, mentre le vendite delle schede video per datacenter hanno ripreso a ristagnare e quelle di GPU NVIDIA per desktop non hanno vissuto l'incremento sperato con il lancio delle RTX 4080 e 4070 negli ultimi mesi.

L'incremento produttivo e di vendita riguarda principalmente le GPU NVIDIA A100 e H100, ovvero le due schede per datacenter che vengono utilizzate rispettivamente da OpenAI e Microsoft per ChatGPT e da Elon Musk per il suo misterioso progetto sull'IA. Mentre le GPU A100 costano circa 10.000 Dollari l'una, le H100 ne costano circa 40.000: negli scorsi giorni, solo Musk ne ha ordinate ben 10.000 per la sua intelligenza artificiale.

L'andamento estremamente positivo delle vendite di NVIDIA, evidenziato anche dal dato finanziario di HSBC, cementa la posizione dell'azienda come leader indiscussa nel campo delle GPU per l'IA, perciò non deve stupire che il CEO della compagnia Jensen Huang abbia definito ChatGPT come "una delle cose migliori mai fatte dall'informatica" e come l'"equivalente per l'IA di quello che è stato l'iPhone per la telefonia".

La spavalderia di NVIDIA, però, potrebbe presto scontrarsi contro il muro delle altre aziende specializzate nell'IA. In particolare, Microsoft ha abbandonato NVIDIA proprio nelle scorse ore, ordinando i suoi chip proprietari per l'IA a TSMC, che avrebbe iniziato a produrli ad un prezzo molto inferiore a quello della rivale di Santa Clara.