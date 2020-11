NVIDIA avrebbe venduto GPU GeForce RTX 30 ai miner per 175 milioni di dollari

L’ultima serie di schede video NVIDIA GeForce RTX 3000 lanciata sul mercato è diventata tristemente famosa per la bassa disponibilità di pezzi a causa dei famosi “scalpers” che ne comprano tante per rivenderle sovraprezzate. Ebbene, queste persone non sarebbero gli unici colpevoli della mancanza di pezzi: c’entrano anche i miners.

Stando a quanto riportato dagli analisti finanziari di Barron’s e ripreso anche dai colleghi di Wccftech, le nuove schede grafiche basate sull’architettura GPU Ampere lanciate poche settimane fa sarebbero state acquistate in massa da chi è ancora interessato al mondo delle criptovalute e al cryptomining. I dati ottenuti dagli analisti parlano di modelli venduti dal valore totale di almeno 175 milioni di dollari, presumibilmente vendute direttamente da NVIDIA ai miner interessati.

Anche il sito stesso di Bitcoin una settimana fa ha riportato la medesima notizia, specificando che questo boom delle vendite nel mondo del cryptomining sarebbe dato da un imminente aggiornamento della rete di blockchain della valuta Ethereum, detto anche Ethereum 2.0 e che potenzialmente potrebbe permettere ai miner di rendere più efficiente il processo.

I rapporti ufficiali di NVIDIA riportano che la società ha guadagnato circa 2,27 miliardi di dollari solamente con i clienti gaming nel terzo trimestre del 2020, però è anche vero che la società unisce le vendite ai miner nel segmento Gaming, dunque ci sono ancora molti dubbi tra analisti e utenti ancora alla caccia di schede grafiche per i loro PC Desktop. In ogni caso, grazie a questi guadagni NVIDIA ha registrato una crescita YoY del 37%.

Rimanendo nel mondo NVIDIA, online sono trapelati i possibili prezzi europei delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, che partono dai 500 Euro circa della Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 OC e arrivano ai 592 Euro della Gigabyte RTX 3060 Ti AORUS Master. Trattandosi però di indiscrezioni, ovviamente vi invitiamo a considerarle cum grano salis.