NVIDIA ha venduto mezzo milione di GPU per l'IA nel 2023: i ricavi sono impressionanti

Vi abbiamo già parlato degli investimenti miliardari nelle GPU NVIDIA di compagnie cinesi come Tencent, Alibaba e Baidu. Ora, però, emergono quelli che dovrebbero i dati di vendita delle schede video NVIDIA per l'IA della serie H100: si tratta di cifre a cui nessuno avrebbe mai pensato, con ricavi per miliardi di Dollari per il Team Verde.

Secondo il Financial Times, infatti, NVIDIA venderà almeno 550.000 GPU H100 nel 2023. Più di mezzo milione di componenti in un solo anno, con un costo di circa 30.000 Dollari per unità, che su alcuni mercati (come quello cinese) sale fino a 70.000 Dollari a pezzo. Il motivo di queste vendite fuori scala? Il boom dell'IA e dei Chatbot di Bing AI, ChatGPT e Google Bard, ovviamente.

Oltre alle GPU H100, comunque, bisogna considerare che NVIDIA vende altre componenti per l'IA, tra cui le nuovissime schede video GH200, annunciate al SIGGRAPH dell'8 agosto, le GPU H800 e A800 per il mercato cinese, e infine le componenti della linea A100 per il computing ad alte prestazioni legato sempre all'Intelligenza Artificiale. Al momento, inoltre, le GPU H100 e le GPU A100 sembrano essere richieste in uguali quantità dalle grandi aziende impegnate nel settore, il che ci lascia pensare che i guadagni di NVIDIA siano ben maggiori di quelli teorizzati dal Financial Times.

Difficile tracciare una stima di quanto il Team Verde abbia ricavato da queste vendite nell'ultimo anno, dal momento che l'azienda non ha mai rilasciato i prezzi ufficiali dei chip H100 SXM, H100 NVL e GH200, che comunque dipendono anche dalla quantità di GPU ordinate e dalla loro popolarità sul mercato al momento dell'ordine. Anche una stima approssimativa, ipotizzando che NVIDIA venda ogni GPU ad un prezzo vicino a quello "base", porta però a ricavi complessivi per 16,5 miliardi di Dollari solo nell'ultimo anno e solo dalle GPU H100.