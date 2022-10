NVIDIA, ecco la prima versione custom della RTX 3060 Ti GDDR6X

Nel corso della prima settimana di ottobre 2022 sono tornati in auge i rumor sulla RTX 3060 Ti GDDR6X, una variante che per qualcuno potrebbe avere un senso nella lineup del produttore statunitense, nonostante l'arrivo delle prime RTX Serie 40.

La scheda, che secondo alcuni leak (fonte: Videocardz) potrebbe essere fino al 7% più veloce nei test 3DMark rispetto alla versione "standard", cioè su FireStrike e su TimeSpy, avrebbe ricevuto anche le prime conferme da parte dei produttori AIB.

In particolare, in rete è apparsa la versione custom Asus TUF Gaming, con una livrea molto simile rispetto ai modelli della medesima generazione e un accento a LED RGB sul margine superiore destro.

La nuova memoria porterà la velocità a 19 Gbps con banda fino a 608 GB/s, un salto importante rispetto alla versione GDDR6 e i suoi 448 GB/s.

Al netto di questo, non dovrebbero esserci altre sostanziali differenze sul modello di provenienza.

Secondo alcune fonti, si tratterebbe di una mossa di NVIDIA atta a dar fondo alle riserve dei chip maggiormente prodotti, perciò è plausibile che in un futuro prossimo anche la RTX 3060 e la RTX 3070 Ti possano ricevere un simile trattamento. Come al solito, staremo a vedere ma nel frattempo vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della RTX 4090, la prima scheda video NVIDIA con architettura Ada!