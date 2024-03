NVIDIA dai videogiochi al dominio del mondo delle IA generative: ecco il chip Blackwell

In occasione della conferenza tenuta la scorsa notte, NVIDIA ha presentato la nuova GPU Blackwell B200 ed il superchip GB200 per l’intelligenza artificiale generativa, che potrebbero consolidare ulteriormente il ruolo di produttore dominante nel settore dell'IA.

Secondo quanto affermato dal CEO, Jensen Huang, la GPU B200 è in grado di offrire fino a 20 petaflop di potenza FP4 attraverso i 208 miliardi di transistor. A livello di architettura, la Backwell B200 è composta da due die che insieme vanno a comporre un unico grande processore: i due chip sono collegati attraverso l’interfaccia C2C con bandwith di 10 TB/s. Questo approccio si traduce in un aumento dei carichi di lavoro offerti ed una riduzione del consumo energetico del 25x rispetto all’H100, che è tutt’ora usata da colossi del settore come OpenAI. Il CEO ha spiegato che 2.000 GPU Backwell possono addestrare un modello da 1,8 trilioni di parametri consumando solo quattro megawatt, rispetto ai 15 megawatt richiesti in precedenza da 8.000 Hopper.

Sempre rispetto all’H100, la GB200 offre prestazioni sette volte superiori, ma un miglioramento fondamentale è rappresentato dal raddoppio del calcolo, della larghezza di banda e delle dimensioni del modello utilizzando quattor bit per ciascun neurone al posto di otto. Con uno switch NVLink di nuova generazione consente a 576 CPU di comunicare toccando 1,8 TB/s, il doppio rispetto agli Hopper.

