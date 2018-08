NVIDIA vs Miner: le GeForce RTX sono acquistabili solo in quantità limitata

Giocatori e miner non sono andati molto d’accordo quest’anno. Il boom delle criptovalute, avvenuto tra il 2017 e la prima parte del 2018, ha portato ad un aumento della richiesta di GPU.

Una situazione che, come abbiamo visto e vissuto, ha fatto letteralmente impennare i costi delle schede video, che sono arrivate a cifre difficilmente sostenibili dai gamer. I modelli più cari hanno superato ampiamente la barriera dei 1000€, mentre la disponibilità di prodotti da acquistare era crollata inesorabilmente. Con il lancio della nuova architettura Turing, in molti hanno pensato, anche con un po’ di timore, al ritorno dei miner, sempre avidi di potenza computazionale. Un’ipotesi che per ora sembra scongiurata, anche perché il periodo è negativo per le criptovalute e minare non rende più come un tempo.

Ad ogni modo, NVIDIA ha cercato di prevenire eventuali problemi, mettendo un limite al numero di GPU acquistabili contemporaneamente. Un singolo utente può acquistare quindi due sole schede video per tipo, una misura che non può certo prevenire acquisti in massa con account multipli, ma che da comunque un segnale importante, sia ai miner che ai giocatori. Speriamo quindi che tutto prosegua per il meglio che non ci siano problemi di disponibilità per le nuove GPU.