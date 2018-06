NVIDIA vuole animare i robot intelligenti grazie a Jetson Xavier. Il prezzo? 1299 dollari

NVIDIA guarda con molta attenzione al futuro della robotica, e spera di essere parte integrante dell'evoluzione di questo settore grazie alla sua piattaforma Isaac, mossa dal nuovo ed avanzato avanzato chip Jetson Xavier.

Stando al CEO della compagnia Jen-Hsun Huang, Xavier sarebbe 20 volte più performante dell'attuale Jetson TX2, nonostante si basi sullo stesso SOC usato nei sistemi di guida autonoma, usato in precedenza per i robot ed i droni adibiti alle consegne. Questo nuovo processore sarebbe destinato invece a ben altri progetti, tanto che Huang lo definisce addirittura come "il primo computer al mondo dedicato ai robot intelligenti".

Jetson Xavier integra al suo interno ben sei tipologie di processori differenti: una CPU Arm octa-core, una GPU Volta Tensor Core e due chip dotati di deep learning targati NVIDIA, mentre i restanti sono dedicati all'acquisizione ed alla gestione di immagini e video. Con i suoi 9 miliardi di transistor, questo gioiellino tecnologico è in grado di compiere 30 trilioni di operazioni al secondo; una potenza necessaria a far funzionare correttamente i sensori per la computer vision.

La commercializzazione di Jetson Xavier è prevista per questo agosto, al prezzo di 1299 dollari; una cifra che non lo rende certo adatto ai prodotti legati alla fascia consumer, e che probabilmente lo destinerà ai device ben più complessi.