NVIDIA Winter World RTX: apre le porte il grande villaggio natalizio a scopo benefico

Reduce dal lancio a sorpresa di RTX 2050 e MX570, NVIDIA si prepara alle festività nel migliore dei modi, con una splendida iniziativa benefica. Nasce così il Winter World NVIDIA RTX, il più grande villaggio natalizio virtuale del mondo.

Nato da una collaborazione con l'ospedale pediatrico Great Ormond Street di Londra, il progetto messo in piedi consisteva nella creazione del "più grande paese delle meraviglie invernale virtuale del mondo".

Lo spettacolo di NVIDIA è stato preparato su un'estensione di 150000 mq e ha richiesto oltre 300 ore e 300 milioni di blocchi per la sua costruzione. Al suo interno sarà possibile visitare "giostre interattive, stand gastronomici, attrazioni e la grotta di Babbo Natale, compreso Babbo Natale stesso, con cui i visitatori potranno interagire".

Oltre a ciò, sarà presente una fedele ricostruzione dell'ospedale Great Ormond Street, in cui si potrà donare per la campagna Home for Christmas, "che vuole portare i bambini gravemente malati più vicini alle proprie case. Nella campagna sono inclusi, attraverso il finanziamento di tecnologie mediche all'avanguardia, programmi di ricerca pionieristici in trattamenti e cure per patologie rare e servizi di supporto per pazienti e famiglie. Il denaro raccolto aiuterà anche a portare il Natale in ospedale per i bambini di tutto il Regno Unito il cui trattamento deve continuare durante le feste, oltre a finanziare importanti servizi per il personale dell’ospedale che lavora per la cura dei pazienti e delle loro famiglie. I visitatori possono anche donare direttamente tramite questo link".

Per saperne di più sul progetto NVIDIA RTX Winter World, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina del progetto, dove sarà possibile scaricare l'estensione da applicare al gioco di base, che dovrà essere già stato preventivamente installato sul proprio PC per il corretto funzionamento. Per la maggiore esaltazione del dettaglio sul nuovo villaggio digitale, suggeriamo di utilizzare schede video NVIDIA compatibili con il Ray Tracing, che daranno il loro meglio in questo particolare scenario dopo il lancio ufficiale di Minecraft RTX per PC.