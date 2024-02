NYT: Apple ha parlato con Elon Musk di un possibile acquisto di Tesla nel 2020

Ormai è noto che il progetto della Apple Car sia definitivamente morto, ma i retroscena su Project TItan ed i piani del colosso di Cupertino continuano ad emergere online, In particolare, un rapporto publicato dal New York Times parla delle discussioni e turbolenze all’interno del team che ha lavorato al progetto negli ultimi dieci anni.

Ricollegandosi ad alcune indiscrezioni trapelate a dicembre 2020, quando lo stesso Elon Musk ha confermato di aver contattato Tim Cook per discutere della possibile vendita di Tesla ad Apple, nei giorni più difficili per il produttore di veicoli elettrici, il Times aggiunge altri dettagli. In particolare, due persone che hanno familiarità con i piani riferiscono che “la società ha avuto alcune discussioni con Elon Musk sull'acquisizione di Tesla. Ma alla fine, ha deciso che sviluppare la propria auto era più sensato che acquistare e integrare un’altra attività”.

Nel rapporto di oggi emergono anche ulteriori dettagli sul funzionamento dell’ormai defunta Apple Car: inizialmente il colosso di Cupertino aveva pianificato di utilizzare Siri piuttosto che un volante per guidarla. “Jony Ive e il suo team di designer hanno sviluppato dei concetti per un'auto che assomigliasse a un minivan come la Fiat Multipla 600, che ha una mezza dozzina di finestrini ed un tetto curvo. Non aveva il volante e doveva essere controllata tramite l'assistente virtuale di Apple, Siri” si legge nel rapporto, secondo cui “un giorno, nell'autunno del 2015, Ive e Cook si sono incontrati presso la sede del progetto a Sunnyvale, in California, per una dimostrazione di come avrebbe potuto funzionare l'auto, che avrebbe dovuto avere degli interni simili ad una cabina. All'esterno, una persona leggeva ciò che Siri avrebbe detto mentre gli uomini sfrecciavano lungo la strada immaginaria. Ive ha chiesto a Siri quale fosse il nome del ristorante che avevano appena costeggiato, e la persona fuori dall’auto leggeva la possibile risposta”. Alla fine, però, è rimasto tutto un sogno immaginario, proprio come il concept.