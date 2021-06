NZXT BLD arriva in Italia: ora si potranno comprare PC con GPU a prezzo di listino!

NZXT ha annunciato l'arrivo anche in Italia del servizio NZXT BLD. Si tratta di un servizio che permette all'utente finale di creare la propria configurazione in maniera facile e guidata, con tutta la qualità di NZXT ma soprattutto a prezzo garantito.

Le principali caratteristiche del servizio, secondo il comunicato ufficiale, sono:

Bello dentro e fuori

Ogni componente nel catalogo NZXT è rigorosamente testato per garantire il meglio sul mercato. Se non troviamo un componente che soddisfa i nostri requisiti lo costruiamo noi stessi, come il premiato sistema di raffreddamento a liquido AIO Kraken e i nostri esclusivi case Serie H.

Prezzi competitivi

Mostriamo con massima trasparenza ogni componente della tua configurazione e il suo prezzo. Non solo conoscerai esattamente cosa stai acquistando, ma avrai la certezza di risparmiare rispetto all’acquisto di ogni singola parte separatamente.



L’originale Recommendation Engine di NZXT BLD

Stima gli FPS (frame per secondo) con un’accuratezza del 10% per garantire le performance di gioco di ogni configurazione NZXT BLD per ogni gioco scelto dall’utente. Gli FPS sono calcolati sull’analisi di OLTRE 10 milioni ore di gioco.



Servizio Peace of Mind di NZXT BLD



NZXT ha oltre 16 anni di esperienza nello sviluppo di pluripremiati componenti PC di alta qualità.

Le caratteristiche di ciascun PC gaming NZXT BLD personalizzato:

Componenti creati dai migliori produttori sul mercato, con i più alti standard qualitativi;

Assemblato da tecnici altamente specializzati, la cui missione è dare vita a PC da gaming assemblati con la massima attenzione ai dettagli;



Reso semplice e gratuito per qualsiasi sistema che non rispetta le performance garantite dal Recommendation Engine BLD, con un margine del 10%;



Garanzia totale di 3 anni.

Le configurazioni saranno ovviamente accompagnate da tutto l'ecosistema NZXT, quindi potremo anche scegliere il Case più adatto alle nostre esigenze e i migliori dissipatori sulla piazza. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del bellissimo H510 Elite in tandem con l'AIO Kraken Z63.