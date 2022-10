NZXT espande linea monitor da gaming Canvas: arrivano modelli FHD da 25' e 27'

Lo scorso luglio NZXT ha svelato i monitor da gaming Canvas, i suoi primi in assoluto pensati per giocare in 1440p. La famiglia da oggi si espande con due nuovi monitor Canvas FHD da 25” e 27”, entrambi sempre pensati per il gaming ma a prezzi più accessibili.

Un dettaglio non cambia rispetto ai monitor Canvas QHD: la disponibilità nei colori Bianco e Nero, con un design minimal molto elegante e dai bordi piuttosto sottili. Sul fronte tecnico notiamo che entrambi i monitor Canvas FHD hanno pannelli IPS con frequenza di aggiornamento massima pari a 240Hz, tempo di risposta di 1 ms e certificazioni DisplayHDR 400 e AMD FreeSync Premium per la sincronizzazione adattiva. Non mancano il trattamento anti-riflesso e la tecnologia per abbassare la luce blu.

Venendo ai prezzi, NZXT propone in Europa Canvas FHD da 27” a 319 Euro e Canvas FHD da 25” a 299 euro. In entrambi i casi non risulta incluso lo stand del monitor, il quale viene incluso automaticamente a 40 euro all’inserimento dello schermo nel carrello. In alternativa, è possibile aggiungere il braccio singolo per monitor a 169 euro o il braccio doppio a 183 euro. O ancora, NZXT consiglia l’acquisto di un bundle unico con PC preassemblato H510 con RTX 2060, dal costo di 1.299 euro.

Lo scorso giugno, invece, NZXT ha svelato le schede madri N5 e N7 per Alder Lake.