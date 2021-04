NZXT H510 Elite e Kraken Z63: vi raccontiamo la nostra prova in un nuovo video

Immancabile anche nella nostra rassegna sui migliori case Mini-ITX, il produttore californiano NZXT si è sempre distinto per una linea comunicativa particolarmente elegante e una qualità sempre generalmente sopra la media del mercato. Sotto la lente d'ingrandimento oggi l'H510 Elite in combinazione con il dissipatore Kraken Z63.

Proveremo dunque a raccontarvi la nostra avventura insieme a questo bellissimo case mid-tower ATX, compatto ed elegante, caratterizzato anche da una clearance interna sorprendente, in grado di ospitare schede video full-size e sistemi di dissipazione complessi per configurazioni anche particolarmente esigenti. Il tutto racchiuso all'interno di un'elegante scocca metallica e una splendida paratia in vetro temperato che ne abbraccia il fianco e il frontale, in grado di offrire una visuale più ampia sul sistema e un aspetto unico.

In tandem con l'H510 Elite, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare anche un'interessante soluzione di dissipazione a liquido All-In-One. Parliamo del dissipatore AIO NZXT Kraken Z63, il cui tratto distintivo è senza dubbio l'elegante display posto sul top del sistema pompa-waterblock.

Accompagnato da un generoso radiatore da 280mm e due ventole NZXT Aer P da 140mm a pressione statica, cercheremo di condividere le nostre impressioni sulle performance di uno dei dissipatori più desiderati e apprezzati del momento.



Per approfondire, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla versione testuale a cura del nostro Alessio Ferraiuolo.