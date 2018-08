NZXT lancia il case perfetto per gli appassionati di Fallout

Siete appassionati di PC gaming e di Fallout? Ebbene, la società NZXT potrebbe aver lanciato il prodotto che fa per voi: un particolare case dedicato proprio alla serie di videogiochi sviluppata da Bethesda.

Il case H700 Nuka-Cola è stato ovviamente realizzato in collaborazione con la software house statunitense e risulta quindi essere un prodotto Fallout con licenza ufficiale. Il tema su cui è basato il case ATX in questione è ovviamente quello della bevanda Nuka-Cola, particolarmente conosciuta dagli appassionati dell'universo di Fallout.

Il case H700 Nuka-Cola dispone di una struttura interamente in acciaio e di un pannello laterale in vetro che consente di vedere ampiamente l'interno. No, purtroppo per il raffreddamento a liquido non si potrà fare uso della bevanda in questione. Tornando a noi, stiamo parlando di un'edizione limitata, con solamente 2000 unità disponibili.

Il case H700 Nuka-Cola è disponibile da oggi negli Stati Uniti ad un prezzo di 299 dollari (circa 257 euro al cambio attuale), esattamente il doppio del costo del modello standard H700, venduto a 149 dollari (circa 129 euro al cambio attuale). Non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità in Europa, ma non mancheremo di tenervi informati in merito, nel caso Bethesda e NZXT decidano di portare il tutto anche da noi.