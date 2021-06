NZXT lancia la nuova scheda madre N7 Z590: Rocket Lake, ma con stile!

In un'intensa giornata di giugno, dopo aver lanciato anche in Italia il servizio NZXT BLD, il team californiano ha lanciato ufficialmente la sua nuova proposta per CPU Intel di undicesima generazione basata su piattaforma Z590. Scopriamo la nuova nata della gamma N7.

La nuova NZXT N7 Z590 offre tutto ciò che ci si aspetta da una proposta del segmento enthusiast, a partire dalle fasi di alimentazione fino alle ultime novità introdotte da Intel con la piattaforma Z590, fra cui l'Intel DMI Link Gen 3.0 e le linee PCI Express 4.0, senza dimenticare la retrocompatibilità con i processori di decima generazione Intel Comet Lake-S.

"Specifiche della N7 Z590

Progettata con il Chipset Intel Z590;

Compatibile con I processori Intel di decima e undicesima generazione della famiglia Core i9, Core i7, e Core i5;

Design di alimentazione 12+2 DrMOS e PCB a 6 strati;

Connettività Wireless Intel Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.1;

Due connettori M.2 per le periferiche di Storage;

Supporta l'Overclock delle memorie fino a 4600MHz e l’ Intel XMP 2.0;

Audio a 8 canali ad alta definizione."

Come evidenziato anche nel comunicato ufficiale di NZXT, le schede madri N7 non sono soltanto una lunga lista di specifiche tecniche, ma un vero concentrato di funzionalità, oltre allo splendido design arricchito da una splendida cover metallica:

"CONTROLLI INTUITIVI

La N7 Z590 include funzionalità chiave per la gestione dei controller RGB e ventole, consentendo il controllo intuitivo di quattro canali di illuminazione RGB e sette canali ventola tramite il Software NZXT CAM. Sono supportati accessori di illuminazione di tutti i produttori.

L’ IMPORTANZA DEI DETTAGLI

La cover in metallo è disponibile in bianco o nero per un look unico, capace di fondersi con grazia e armonia in qualsiasi Chassis NZXT Serie H.

ASSEMBLAGGIO SEMPLIFICATO

La N7 Z590 include sistemi di connettività Wireless WiFi 6E e Bluetooth V5.1, e sfrutta inoltre tutte le linee PCI Express offerte dalla CPU e dal Chipset. La N7 Z590 consente un’ installazione rapida e pulita, grazie anche allo shield I/O posteriore integrato e a tutti I connettori interni intelligentemente disposti per essere facilmente accessibili ed usabili".

La nuova NZXT N7 Z590 è disponibile all'acquisto sui canali ufficiali di NZXT.