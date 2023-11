NZXT, ecco il nuovo magnifico H6 FLOW: il PC non ha più segreti

La californiana NZXT compie un ulteriore passo in avanti nell'evoluzione della sua proposta: dopo la presentazione dei nuovi case NZXT H9, la compagnia ha annunciato un nuovo, interessante modello per i più "curiosi".

Il suo nome è H6 Flow e sarà proposto in versione "liscia" o con illuminazione RGB. A livello estetico, invece, riprende proprio il nuovo formato dei case completamente a giorno, con copertura a vetro angolare e senza il quarto angolo del telaio, rendendo ancora più evidente e spettacolare l'interno delle build più estreme. Si tratta chiaramente di una soluzione pensata per mettere sfacciatamente in mostra la componentistica interna e i muscoli del proprio PC, senza per questo rinunciare all'airflow frontale. Il case è infatti dotato di una pianta "anomala", ovvero trapezoidale, e invece dei soliti quattro lati ne presenta cinque, di cui uno in diagonale sulla destra, dove saranno dislocate le tre ventole che altrimenti dovrebbero essere poste sul frontale. Questa soluzione migliora enormemente il flusso rispetto ai case NZXT con vetro sulle ventole e allo stesso modo aumenta esponenzialmente anche lo spazio sul fianco dedicato al cable management.

Molto interessante anche la soluzione adottata per l'alimentatore, che sarà ospitato proprio in questo vano tecnico allargato.

L'interno è pensato per ospitare schede madri in formato ATX con una clearance in lunghezza per schede video fino a 365 millimetri. Sul top, invece, è previsto un exhaust per tre ventole da 120mm o due da 140, con supporto per radiatori delle relative lunghezze, dunque fino a 360mm o 280mm. Il fondo, invece, vista l'assenza di un vano specifico per l'alimentatore, può essere utilizzato come intake per due ventole da 140 millimetri.

Il prezzo, sul sito ufficiale, parte da 119,99 euro per il modello base. Si potrà scegliere tra il classico bianco e la colorazione nera.