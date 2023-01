NZXT mette 'a nudo' il PC: ecco la nuova, splendida Serie H9

Dopo averci incuriositi con il reveal dei case NZXT Serie H5, il produttore californiano specializzato in componenti di alta qualità e design ha annunciato due nuovi innesti per la sua lineup, i case di fascia superiore della Serie H9.

Si tratta di due soluzioni mid-tower in formato ATX che abbracciano il più recente trend del mercato dei case PC, vale a dire la fusione del frontale con il pannello laterale per andare a creare una vera e propria teca con visuale panoramica sulle proprie componenti, la scelta ideale per mettere in mostra la propria configurazione con tutta la tecnologia integrata di NZXT.

La serie H9 è composta dal nuovo NZXT H9 Flow e dalla variante Elite. Entrambi mostrano frontale e laterale in vetro temperato e supporto per un totale di dieci ventole da 120 mm o tre radiatori da 360 mm per garantire oltre al design anche un airflow ottimale e personalizzato in base alle proprie preferenze.

Non ci sono grossi problemi di compatibilità, grazie al supporto in lunghezza per GPU fino a 435 mm, mentre di serie sono previste quattro ventole Serie F da 120 mm.

La differenza sostanziale tra i due è sul top. Il modello flow presenta una superfice metallica in mesh, mentre la variante Elite offre visione tramite vetro temperato anche in alto.

Il prezzo è di 189,90 euro per l'NZXT H9 Flow, che può essere acquistato in versione bianca opaca o nera opaca. L'H9 Elite, invece, può essere acquistato a 289,90 euro nelle medesime varianti di colore.