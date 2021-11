NZXT, il PC che non ti aspetti: meno di 850 euro senza scheda video ma fa 60 FPS su GTA 5!

In seguito all'emergenza sanitaria, l'industria dei semiconduttori è sprofondata in una crisi nera e le previsioni sullo shortage per il 2022 non sono del tutto rosee. Ma come risponderanno i giganti del tech? NZXT potrebbe avere una soluzione.

Appena 849 euro per un computer desktop da gaming, con componenti brandizzate NZXT e 60 FPS suggeriti su GTA 5. Com'è possibile? Adottando una delle ottime APU AMD Ryzen di ultima generazione.

Con il modello 5600G, annunciato insieme al Ryzen 7 5700G, è possibile avere a un prezzo molto interessante un processore con comparto video integrato dalle prestazioni ben al di sopra delle aspettative. Con questa macchina, ribattezzata Foundation PC H510 Edition sul sito ufficiale, è possibile effettivamente ottenere delle discrete performance di gioco alla risoluzione target di 1080p, senza precludere all'utente la possibilità, quando le acque si saranno calmate, di aggiungere alla build anche una nuova scheda video.

Si tratta di una soluzione certamente non esotica, niente di cui non eravamo già a conoscenza, ma il fatto che sia NZXT a proporre una soluzione del genere è molto interessante, poiché a un prezzo così aggressivo è possibile portarsi a casa una macchina con componenti estetiche premium, un kit da 2x8GB di RAM DDR4 Kingston FURY Beast a 3200 MHz e un SSD 2,5" WD Blue da 500GB. Tra le peculiarità, segnaliamo anche la presenza di un PSU certificato 80+ Bronze da 650W, anche se non sono noti i dettagli sulla piattaforma e sul produttore, e di un dissipatore DeepCool GammaXX 300.