NZXT presenta le nuove e bellissime N5 e N7 per Intel Alder Lake

Appena un anno fa andavamo alla scoperta della NZXT N7 Z590, scheda madre che si proponeva come uno spartiacque tra prestazioni e design. A giugno 2022, il produttore ha annunciato le nuove N5 e N7 per Alder Lake, con la stessa ricetta che ha attirato gli appassionati nel corso del tempo.

La nuova N7 riprende le linee della serie, con una cover metallica completa e il supporto alle nuove tecnologie. Si parte, naturalmente, dalla presenza del socket LGA-1700, passando per lo standard PCIe Gen5 x16 e PCIe Gen4 su M.2. Manca all'appello, invece, il supporto alle memorie DDR5.

Completa, invece, la connettività wireless con supporto al WiFi 6E e al Bluetooth 5.2.

Quanto alla N5, in questo caso si perde la scocca frontale in favore di uno stile più "naked". Immancabile, invece, lo scudo per il fronte VRM e per l'unità di memoria M.2 principale.

Entrambe le schede propongono una collezione completa di I/O per espansione dell'utilizzo e garantiscono il supporto alla tecnologia di controllo proprietaria NZXT CAM, che consente di personalizzare la curva delle ventole e l'illuminazione RGB.

Già disponibili sul sito ufficiale, la N7 Z690 viene proposta a 299,99 dollari, mentre la N5 Z690 a 239,99 dollari.

A proposito del brand statunitense, ricordiamo che di recente abbiamo ospitato su queste pagine il nostalgico racconto di un appassionato di vecchia data, tornato al gaming su PC grazie al servizio di assemblaggio di NZXT. Per saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro racconto sulla riscoperta del PC Gaming con NZXT BLD.