NZXT svela i suoi primi monitor da gaming Canvas 27Q e 32Q

Questa è una giornata di grandi novità per NZXT: a circa un mese e mezzo dal lancio delle schede madri N5 e N7 per Alder Lake, il produttore ha svelato al pubblico internazionale i suoi primi monitor da gaming in assoluto NZXT Canvas 27Q e 32Q, pensati per il gaming in 1440p con refresh rate elevato.

Recandosi sul sito ufficiale NZXT è possibile scoprire nel dettaglio le due periferiche in questione, diverse tra loro esclusivamente per le dimensioni e il formato del display: nel caso del Canvas 27Q si parla di un pannello piatto da 27 pollici, mentre il Canvas 32Q arriva a 32” e ha la curvatura 1500R. Altrimenti, le specifiche sono le medesime.

Entrambi i monitor hanno una risoluzione di 1440p (2560 x 1440 pixel), supportano l’HDR10, hanno una frequenza di aggiornamento massima pari a 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms e godono della compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium. I pannelli hanno un rivestimento antiriflesso e includono tecnologie flicker-free e per la luce blu bassa, così da evitare l'affaticamento degli occhi.

NZXT Canvas 27Q parte da 409 Euro per la versione nera con supporto incluso e arriva fino a 429 per la versione bianca + supporto. La versione curva da 32 pollici parte da 499 Euro per la versione nera con supporto compreso e arriva fino a 519 Euro per la versione bianca dotata alla stessa maniera del supporto. Se volete acquistare anche un braccio per monitor VESA, dunque, potete accedere alle versioni firmate NZXT pagando 169 Euro per il braccio singolo o 239 Euro per quello doppio.

