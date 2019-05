I/O 2019: Le ricerche su Google prendono vita grazie alla realtà aumentata

Google, nel corso dell'evento di apertura dell'I/O, ha annunciato un'importante novità dal fronte delle ricerche. Dopo il discorso d'apertura dell'amministratore delegato, Sundar Pichai, ci si è subito focalizzati su come il gigante del web voglia rendere la vita più semplice ed i contenuti più accessibili per gli utenti.

La prima novità riguarda direttamente il motore di ricerca. Google, di fatto, porta la realtà aumentata direttamente nei risultati di ricerca.

La compagnia di Mountain View ha infatti annunciato l'introduzione di una nuova funzione che di fatto fa prendere vita a ciò che cerchiamo.

Nella live demo mostrata sul palco ci è stato mostrato come, cercando un qualsiasi termine, come "squalo bianco", sarà possibile vederlo in 3D grazie alla fotocamera del nostro smartphone o tablet. Facendo un tap sul nuovo pulsante "view in 3D" Google inizierà a mostrare il risultato della ricerca nel nostro ambiente circostante, consentendo agli utenti di interagire con esso, ma anche spostarlo e girarlo. La funzione sfrutta interamente la realtà aumentata per generare risultati realistici e potrebbe essere particolarmente utile anche in campo medico: uno studente di medicina potrebbe cercare un determinato apparato per vederlo da vicino mentre lo studia.

In un filmato è anche stata mostrata la feature alle prese con un paio di scarpe. Google ha affermato che questa nuova opzione sarà disponibile nel motore di ricerca già nel corso del mese, ma non ha svelato molti dettagli sull'eventuale arrivo anche in Italia e nel resto del mondo.