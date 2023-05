I/O FLIP è il gioco di Google progettato dall'IA da cui non riuscirete a staccarvi

Nel giorno in cui prenderà ufficialmente il via il Google I/O 2023, e mentre si rincorrono sempre più incessantemente i rumor su ciò che andrà a mostrare il gigante di Mountain View, arriva I/O FLIP.

Si tratta di un gioco di carte, raggiungibile attraverso questo indirizzo, che come si legge direttamente nelle condizioni è stato progettato interamente dall’intelligenza artificiale di Google. L’obiettivo è mettere in mostra ciò che è in grado di fare l’IA, ma è chiaro che per la maggior parte degli utenti si tratti di un vero e proprio gioco che siamo sicuri darà dipendenza.

Il funzionamento è molto semplice: come spiegano i colleghi di 9to5Google, le meccaniche di gioco presentano il potere elementale (aria, acqua, fuoco, metallo, terra) ed una forza tra 10 e 100 carte. Ogni partita è al meglio di 3 ed i giocatori devono scegliere una classe di personaggio ed un potere per generare un mazzo di dodici carte, quindi selezionare tre carte dal mazzo per creare il loro team e quindi partecipare ad una partita e vincere al meglio di tre. L’obiettivo finale è vincere più partite di fila per creare una serie di vittorie ed avere la possibilità di entrare in classifica e condividere il proprio mazzo con i giocatori di tutto il mondo.