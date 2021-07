Dove sarà obbligatorio il Green Pass dal 6 Agosto 2021 in Italia?

Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha annunciato la rimodulazione del Green Pass Covid, la Certificazione Verde che attesta la vaccinazione, il tampone negativo o la guarigione dal Coronavirus. Dal 6 Agosto il QR Code sarà richiesto per varie attività, vediamo di cosa si tratta.

Nello specifico, la Certificazione Verde sarà obbligatoria anche in zona bianca per:

Consumare al tavolo in ristoranti e bar al chiuso ;

; Accedere a musei e mostre ;

; Assistere a spettacoli aperti al pubblico ;

; Assistere a concerti, eventi e competizioni sportive ;

; Partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi (sono esclusi i centri educativi per l'infanzia ed i centri estivi);

; Entrare in palestra, piscine, campi per sport di squadra al chiuso ;

; Entrare nei centri termali ;

; Accedere alle strutture sanitarie e le RSA ;

; Entrare nei parchi tematici e di divertimento ;

; Partecipare a fiere, sagre, convegni e congressi ;

; Partecipare a feste e ricevimenti ;

; Partecipare ai concorsi pubblici;

Accedere alle sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò;

Non sono arrivate novità dal fronte dell'invio della certificazione, che sarà disponibile già a partire dalla prima dose. Nelle passate settimane si era parlato della possibilità di fare in modo di generarla solo a seguito del ciclo vaccinale completo, ma il Governo ha deciso di non perseguire tale strada.