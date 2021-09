Dove sarà obbligatorio lo SPID da domani 1 Ottobre 2021?

Ottobre 2021 porta con se tante novità per gli utenti italiani, e segna un importante punto di svolta anche per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Da domani, infatti, cambia il sistema d'accesso a vari siti.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nel nostro articolo riguardante le novità di Ottobre 2021, dalla mezzanotte di domani si potrà accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione esclusivamente con SPID, Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale Servizi.

Con il decreto semplificazione del Governo Italiano, infatti, sono stati pensionato gli altri sistemi d'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, incluse le credenziali Fisconet.

Per le persone più anziane ed in generale per coloro che non sono in grado di creare lo SPID, è anche possibile sfruttare il nuovo SPID con delega che, come indicato nello stesso DL semplificaizoni, mira a far superare il divario digitale e vuole agevolare l'accesso ai servizi telematici offerti dall'INPS ed il Fisco.

Per tutte le informazioni su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento. La cosa fondamentale da capire è che da domani il Sistema per l'Identità Digitale diventa ancora più centrale nella quotidianità, soprattutto per accedere alle prestazioni come il cedolino della pensione online dell'INPS o il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Negli ultimi tempi comunque l'adozione è cresciuta anche grazie al cashback di stato.