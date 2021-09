È obbligatorio avere lo SPID per scaricare il Green Pass Covid-19?

Il Green Pass è destinato a diventare sempre più importante nella nostra quotidianità. Il Governo sta studiando le misure del caso per aumentarne l'utilizzo e la diffusione e spingere le vaccinazioni. Sono tanti coloro che nelle ultime settimane hanno effettuato il download, ma serve per forza lo SPID?

Pur essendo il sistema più semplice, visto che permette di ottenerlo senza inserire l'AUTHCODE, lo SPID non è obbligatorio per scaricare il Green Pass per il Covid-19.

Come abbiamo spiegato nella nostra notizia in cui spieghiamo come scaricare il Green Pass, infatti, è possibile effettuare il download della Certificazione Verde anche utilizzando la propria Carta d'Identità Elettronica con relativo PIN, o la Tessera Sanitaria con l'Authcode.

Se avete perso quest'ultimo codice, il Ministero della Salute ha messo a disposizione un sistema che permette di recuperare l'Authcode per il Green Pass in maniera semplice, inserendo i dati richiesti direttamente sul sito web e nella pagina dedicata.

E' chiaro però che disporre delle credenziali SPID velocizza in maniera importante l'intera procedura, dal momento che basta scaricare l'app Io della Pubblica Amministrazione ed effettuare il login con la propria identità digitale per ritrovarsi il QR Code pronto per essere mostrato dove desiderato.

Ricordiamo che il Green Pass attesta l'avvenuta vaccinazione, guarigione o un tampone negativo.