Dove sarà obbligatorio il Super Green Pass da domani 15 Febbraio 2022?

Cambia ulteriormente il Super Green Pass da domani, martedì 15 Febbraio 2022. Come stabilito dal DCPM di qualche settimana fa, tra poco meno di dodici ore entra in vigore l'obbligatorietà di munirsi della Super-Certificazione per accedere a nuove attività.

Nello specifico, dal 15 Febbraio 2022 le persone con almeno 50 anni di età saranno tenute a presentare il Super Green Pass per accedere sul luogo di lavoro. Coloro che non saranno in regola manterranno il posto, ma non avranno diritto alla retribuzione.

Gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass saranno soggette alle sanzioni di legge, con multe da 600 a 1500 Euro e fin quando non otterranno il QR Code saranno considerati assenti non giustificati.

Non sarà accettato sul luogo di lavoro il Green Pass base, vale a dire quello che si ottiene con un tampone negativo, mentre gli under 50 potranno continuare a presentarlo.

Ricordiamo che da qualche giorno è in vigore il Green Pass illimitato, che viene dato a coloro che si sono sottoposti alla dose booster del vaccino e che sono guariti dal Covid19 e che si sono sottoposti a due dosi.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green Pass dopo la terza dose di vaccino, vi rimandiamo al nostro approfondimento.