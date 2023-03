L'obesità si trasmette da madre a figlia: scopriamo un'incredibile ricerca

Il rischio di obesità viene trasmesso da madre a figlia. A dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, che pone le basi per la trasmissione di generazione in generazione di questa (purtroppo) diffusa condizione.

Dopo aver visto la scoperta tutta italiana della molecola che combatte l'obesità nei bambini, alcuni ricercatori dell'università britannica di Southampton, hanno focalizzato l'attenzione sull'obesità e sulla probabilità o meno che questa possa essere trasmessa dalle madri ai propri figli. Gli esperti hanno misurato il grasso corporeo e la massa muscolare di 240 bambini in tre differenti momenti della loro infanzia: a 4 anni, dai 6-7 anni e dagli 8-9 anni. Successivamente sono stati confrontati tali dati con quelli inerenti alla composizione corporea dei rispettivi genitori.

Dai risultati è emerso che le bambine, presentano sin da piccole un indice di massa grassa decisamente simile a quello della madre. Proprio da qui si deduce che figlie di donne in sovrappeso o peggio ancora obese, presentano un maggior rischio di sviluppare la stessa condizione della propria madre; tuttavia, appare importante sottolineare come nei maschi non si sia evidenziata alcuna simile correlazione tra padri e figli maschi o femmine.

"Sono necessari ulteriori studi per capire perché questo accada, ma i nostri risultati suggeriscono che gli approcci per affrontare la questione del peso e della composizione corporea dovrebbero iniziare molto presto nella vita, in particolare nelle ragazze nate da madri con obesità e sovrappeso", ha prontamente affermato la prima autrice dello studio, la dott.ssa J. Moon.

Nonostante l'intera medicina stia continuando a fare passi da gigante, come dimostra anche la scoperta di una rara mutazione genetica che protegge dall'obesità, si tratta ugualmente di una ricerca che potrebbe far luce su una maggiore comprensione di tale condizione, aprendo allo stesso tempo sempre più la strada verso nuove forme di prevenzione.