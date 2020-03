Obiettivo raggiunto: Windows 10 installato su 1 miliardo di dispositivi

A svariati anni dal lancio, Windows 10 ha ufficialmente tagliato il traguardo del miliardo di dispositivi. Ad annunciarlo Yusuf Mehdi, vicepresidente di Microsoft per la divisione Search & Devices, il quale si è voluto rivolgere anche a tutti gli utenti che hanno scelto il sistema operativo per le proprie macchine.

"Oggi siamo lieti di annunciare che oltre un miliardo di persone ha scelto Windows 10 in 200 paesi. Non potremmo essere più grati ai nostri clienti, partner e dipendenti per averci aiutato ad arrivare fin qui" si legge in una nota, in cui il colosso di Redmond sottolinea che il conteggio comprende PC, laptop, Xbox One e dispositivi HoloLens.

Il traguardo, che rappresentava una priorità per la società diretta da Satya Nadella sin dal momento in cui è stato lanciato in via ufficiale il nuovo sistema operativo, è stato raggiunto con due anni di ritardo rispetto a quanto previsto. La compagnia americana infatti intendeva toccare questo numero nei primi tre anni di vita di Ten, ma i piani non sono andati come previsto.

Microsoft ha approfittato dell'annuncio per rivelare che ad oggi sono 17,8 milioni i tester che partecipano al programma Insider.

L'annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del Patch Tuesday di Marzo 2020.