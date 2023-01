OBS si aggiorna, supporto AV1 per Radeon RX 7000 e Intel ARC

Il supporto di OBS delle RTX 40 è arrivato a poche settimane di distanza dall'arrivo sul mercato delle nuove NVIDIA GeForce RTX 4090, consentendo di provare finalmente l'encoder Dual AV1 hardware anche nella registrazione.

Ottime notizie arrivano anche dalla sponda rossa, che con il nuovo anno riceve il pieno supporto del popolare strumento per streamer e broadcaster nei confronti dell'encoder AV1 delle nuove Radeon RX 7000.

Un regalo di tutto rispetto per i fortunati possessori di una delle nuove Radeon RX 7900 XT o XTX, schede video di nuova generazione che con OBS Studio 29 potranno finalmente essere sfruttate anche per questo scopo.

Con loro, vengono aggiornate anche le nuove schede video discrete di Intel, vale a dire le nuove Intel ARC, schede video da gaming dotate di encoder AV1. Per il team blu, OBS ha aggiunto il supporto a HEVC e AV1.

Vale la pena ricordare che al momento questo standard può essere sfruttato per registrazione e playback, ma non per lo streaming diretto con le principali piattaforme che ancora sono stabilmente alimentate dall'H.264.

A questo proposito, se siete giocatori alle prime armi con il broadcasting ecco le nostre linee guida per lo streaming su Twitch, tra configurazioni e qualche consiglio per affrontare la vostra prima live.