OBS riceve il supporto nativo alla tecnologia RTX Voice di NVIDIA

Dopo l’approdo di RTX Voice anche su schede video GTX, NVIDIA ha deciso di implementare la sua ottima tecnologia di rimozione del rumore anche nel software più utilizzato da streamer e content creator che si avvicinano a Twitch, ovvero Open Broadcaster Software (OBS). Vediamo come accedervi e come utilizzarla.

Per tutti coloro che sono nuovi a RTX Voice, si tratta molto semplicemente di un plug-in pensato dal colosso di Jensen Huang per sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale in ambito video-making e rimuovere il rumore di fondo da ogni registrazione del microfono, compresi i noiosi click del mouse o la battitura a tastiera (specialmente se meccanica). In tal modo, ogni persona potrà finalmente godere di una voce più pulita nei suoi video o anche nelle videochiamate, dato che può essere comunque attivata nell’input.

Il fatto che questa tecnologia, integrata anche nel software NVIDIA Broadcast, sia giunta anche su OBS a partire dalla versione beta di OBS Studio 27 significa molto per streamer e non solo, dato che così facendo non sarà più necessario combinare il software in questione con NVIDIA Broadcast, ma semplicemente basterà regolare la medesima feature direttamente da OBS.

Ci sono, però, dei piccoli passaggi da soddisfare per accedere e usare RTX Voice anche su quest’ultimo software: come spiegato da NVIDIA stessa, innanzitutto sarà necessario scaricare il suo Broadcast Audio Effects SDK per far funzionare correttamente la feature con l’ultima versione beta di OBS Studio 27. Inoltre, è obbligatorio scaricare e installare anche gli ultimi driver GeForce Game Ready.

Solo in seguito, sarà possibile utilizzare RTX Voice seguendo questi ulteriori step: aprire OBS, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla sorgente audio nel Mixer audio, selezionare "Filtri", cliccare sul "+" in basso a sinistra, selezionare il filtro "Soppressione rumore", inserirvi un nome, cliccare sul nuovo filtro nell'elenco, espandere il menu a discesa "Metodo", selezionare "Rimozione rumore NVIDIA" e successivamente modificare l'intensità in base al volume dei rumori di sottofondo, per poi chiudere la finestra Filtri. Et voilà, la feature di rimozione del rumore è finalmente attiva!

