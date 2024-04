In quale occasione Cesare affermò la sua famosa citazione: 'Veni, Vidi, Vici'?

La storia romana è ricca di condottieri e di grandi battaglie, ma probabilmente nessun romano è riuscito ad essere più famoso di Giulio Cesare, conquistatore della Gallia, vincitore della guerra civile, padre adottivo dell'imperatore Ottaviano Augusto e ultimo Dittatore della Repubblica romana.

Delle lunghe campagne militari di Cesare oggi disponiamo di numerose testimonianze, tra cui gli stessi scritti di Cesare - il De bello gallico e il De bello civili - che da oltre 2000 anni sono tra le opere più lette della letteratura mondiale.

A Cesare sono tuttavia attribuite anche diverse citazioni, che ancora oggi sono d'uso comune. Fra i più famosi c'è la famosa frase "Veni, Vidi, Vici", che racchiude la tempestività di Cesare nel risolvere le dispute militari e diplomatiche con la forza.

Per quanto sia famosa, questa citazione non è però presente all'interno dei testi scritti di sua mano o da parte dei suoi sostenitori. Gli viene infatti attribuita da altri autori classici, come Svetonio e più tardivamente Plutarco, che vissero entrambi a cavallo fra il I e il II secolo dopo Cristo, molti anni dopo le Idi di Marzo che impedirono a Cesare di realizzare i suoi progetti politici.

Plutarco, all'interno delle sue "Vite Parallele", parlando della guerra contro l'esercito del re ribelle Farnace II del Ponto, scrisse che nel 47 a.C. Roma organizzò di fretta e furia un esercito di emergenza, che potesse interrompere il cammino dell'invasore, che si stava dirigendo verso l'Egeo.

Il senato, volendo risolvere velocemente la questione, decise così di inviare Cesare a comando delle truppe, in modo tale anche da mettergli pressione, per favorire la carriera politica militare del suo amico/avversario Pompeo. Purtroppo per i senatori, Cesare si dimostrò tuttavia più inflessibile del previsto: "Cesare subito marciò contro Farnace con solo tre legioni e dopo una gran battaglia presso Zela lo fece fuggire dal Ponto, distruggendogli totalmente l'esercito, nell'arco di poche ore. Nell'annunziare a Roma la straordinaria rapidità di questa spedizione, scrisse al suo amico Marzio tre sole parole: Venni, vidi, vinsi".

Svetonio invece ci racconta nella sua "Vita dei Cesari" che di ritorno a Roma, per affrontare degnamente il suo ennesimo "Trionfo" - un corteo pubblico in cui tutta la città correva in direzione della Via Sacra ad acclamare i vincitori - Cesare fece scrivere queste tre parole in alcune insegne, che seguivano poco lontano i suoi carri, mentre attraversava la città.

La frase che viene quindi oggi utilizzata ironicamente per affermare di aver svolto una mansione troppo semplice in origine indicava tutt'altro, ovvero il modo con cui Cesare si impose sul palcoscenico politico militare dell'antica Roma solo grazie ai suoi meriti.



A differenza infatti di Pompeo, che per quanto ritenuto un brave militare era spalleggiato da molti senatori, e da Crasso, che aveva preso il potere grazie alle sue enormi ricchezze, Cesare - seppur di famiglia nobile, la gens Iulia - costruì il suo intero successo sulle sue capacità militari e sul modo con cui riuscì a creare un legame di fiducia con la plebe e l'esercito.



È proprio grazie a questo rapporto di fiducia con le altre persone se riuscì a superare le sfide della guerra civile e se la popolazione di Roma pianse la sua morte, obbligando i suoi eredi politici (Ottaviano e Marco Antonio) a dare la caccia a tutti i suoi assassini. Cesare, di fatto, cercò sempre di favorire delle politiche economiche che favorivano la plebe e la classe equestre, sposando in pieno le idee dei fratelli Gracchi, che erano stati uccisi tempo prima. Purtroppo per loro, però, i proprietari terrieri rappresentati dai senatori erano contrari a questa visione e la riforma sociale voluta da Cesare non poté mai avere inizio.

