OCCASIONE IMPERDIBILE: aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS, prezzo crollato

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è uno dei migliori prodotti in circolazione, con tantissime funzioni. Il tutto, conservando delle dimensioni molto ridotte, da 409*490*480mm, riducendo il volume e l'altezza del 30%. Il prezzo in queste ore con cui viene offerto su Amazon è di soli 899,00 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Tornando alle dimensioni, occorre dire che il suo design compatto consente una facile installazione, anche in aree ristrette, mantenendo il serbatoio dell'acqua facilmente accessibile. Dunque adatto anche per ambienti domestici poco generosi in termini di spazio.

Fa pochissimo rumore, grazie all'ingegneria avanzata con la quale è stato ideato, per un'esperienza tranquilla. Le sue caratteristiche avanzate includono svuotamento, lavaggio, asciugatura, pulizia e riempimento automatici.

Praticamente non dovrai più fare nulla, a parte che impostarlo comodamente tramite app.

Ottima la mappatura e la capacità di rilevare gli ostacoli. Grazie al sensore di prossimità da 1 mm e alla retrazione automatica per evitare gli ostacoli, infatti, rileva e naviga in modo intelligente intorno agli ostacoli, garantendo prestazioni durature ed efficienti.

Da sottolineare poi l'esclusiva funzione ZeroTangle, grazie alla quale evita il groviglio dei capelli e garantisce un'aspirazione efficiente.

Molto potente fino a 11.000 Pa, si solleva in caso si trovi davanti un tappeto per non rovinarlo.

