Occasione unica Amazon: tablet 15 GB + 1 TB a un prezzo RIDICOLO!

DOOGEE T10 Pro ti sorprenderà per le tante caratteristiche che porta in dote al cospetto di un prezzo super contenuto! In primis una ram da 15 GB combinata a una memoria da 256GB (estendibile fino a 1TB).

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ma non finisce qui! Parliamo infatti di una batteria da ben 8580mAh, che ti permetterà di arrivare a fine giornata senza l'ansia che possa spegnersi sul più bello, anche in caso di uso intensivo. Inoltre, la ricarica veloce da 18W ti permetterà di averlo subito pronto all'uso in pochi minuti.

Il sistema operativo è Android 12 e prevede anche il Dual 4G, 8 Core, 2.4/5G WiFi, perfino la Certificazione TÜV, un'ottima notizia per chi ama guardare film, serie tv o eventi sportivi in streaming. Risoluzione fino a 1920 x1200, con colori sono più vicini a quelli reali, chiarezza sorprendente e toni realistici.

Scatta anche delle buone foto e gira dei discreti video, grazie alla fotocamera frontale da 13MP e quella anteriore (oggi ormai ribattezzata "selfie" da 8MP.

Vanno poi aggiunte altre caratteristiche interessanti, come il processore Unisoc T606 Octa Core, in grado di processare 12nm, per un'esperienza d'uso più leggera, più veloce e più fluida.

Pesa solo 568 g, quindi lo porti dove vuoi. Insomma, tanti vantaggi a soli 109,99 euro!

