Occasioni di Fine Serie MediaWorld, 90 euro di sconto su Xtreme Gaming Chair F1

Non sono disponibili solamente sconti relativi a TV LG da MediaWorld. Infatti, la nota catena propone anche molti altri prodotti in offerta. Tra questi, troviamo la sedia Xtreme Gaming Chair F1.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene ora venduto a un prezzo pari a 199,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 289,99 euro, quindi c'è un possibile risparmio di 90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di una sedia da gaming di questo tipo.

Per intenderci, la Xtreme Gaming Chair F1 offre una seduta anatomica stile racing, nonché due cuscini per il supporto lombare e per la testa. Non mancano poi ruote girevoli e una struttura in metallo. La sedia è regolabile in altezza. Da non sottovalutare inoltre il fatto che il prodotto è disponibile al costo citato in precedenza nelle colorazioni Blu/Rosso e Nero/Bianco/Rosso, dunque c'è anche una certa possibilità di scelta.

Per il resto, da un banner presente sul portale di MediaWorld apprendiamo che c'è la consegna gratuita. Non siamo in ogni caso riusciti a trovare il prodotto sul sito Web di Unieuro, mentre su Amazon Italia i rivenditori propongono la sedia a 229 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per un certo tipo di utente.